Media: Polska straciła miliardy. Niekorzystne kontrakty na gaz z USA

Gaz LNG z USA. Polska płaciła więcej niż inni

Co ciekawe z innych amerykańskich terminali surowiec wysyłany do Świnoujścia był znacznie tańszy. Za tysiąc stóp sześciennych gazu z terminalu Cameron w Luizjanie płacono 11,57 dol ., Corpus Christi w Teksasie - 11,53 dol ., a Freeport w Teksasie - 8,76 dol.

Media: Wykorzystanie luki w kontrakcie

Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIZ i ekspert rynku paliwowego, w rozmowie z money.pl przypuszcza, że umowa mogła być niekorzystna z uwagi na zapis dotyczący " dostarczania gazu do Polski po oddaniu (przez Amerykanów - red.) do użytku swoich terminali gazowych ".

- Słowo klucz w tym przypadku to "oddaniu". Terminale są, co prawda, sprawne i działają bez przeszkód, jednak formalnie rzecz biorąc, nie mają wszystkich wymaganych pozwoleń. Formalnie nie są więc oddane do użytku. Kontrahent PGNiG mógł to wykorzystać, by wymóc na Polsce konieczność płacenia wyższych cen - dodał ekspert.