Media: Na Białorusi zniszczono grób polskich żołnierzy

O zniszczeniu grobu polskich żołnierzy w Plebaniszkach, ok. 20 km. od Grodna, powiadomiły media niezależne, powołując się na Związek Polaków na Białorusi. Było to miejsce pochówku czworga wojskowych, którzy zginęli z rąk Niemców w 1943 r. Jak pisze Mostmedia.io, była to zbiorowa mogiła żołnierzy Armii Krajowej - Kazimierza Achramowicza, Mieczysława Misiuty, Anny Zarzyckiej i Bolesława Misiury. Ich ciała znaleźli i pochowali lokalni mieszkańcy.