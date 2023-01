"To, w jaki sposób zabierali kobiety i dzieci, było okropne"

- Gdy widziałam uciekających ludzi, strach w ich oczach, to było rozdzierające - relacjonowała jedna z migrantek, 42-letnia Kolumbijka. Poprzedniej nocy była ona świadkiem zatrzymania swoich przyjaciół przez Straż Graniczną. Jak przekazała 42-latka, została ona odprawiona na granicy 20 dni temu i pozwolono jej pozostać w kraju, gdzie czeka na rozprawę w sprawie imigracji. Przez ten czas mieszkała na ulicach, bojąc się pójść gdziekolwiek indziej.

- To, w jaki sposób zabierali kobiety, a nawet dzieci, było okropne. Dla ludzi, którzy mają serce, to było straszne - tłumaczyła. - Wszystko, czego chcemy, to szansa. Z bożą pomocą znajdzie się rozwiązanie - mówiła.