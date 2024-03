To zamieniło się w prawdziwą fortunę dzięki masowemu napływowi rejestracji domen w ciągu ostatnich kilku lat, co ogromnie pobudziło gospodarkę wyspy.

Karaiby. Mała wyspa bogaci się na sztucznej inteligencji

Gospodarka Anguilli, która przez długi czas była zależna od turystyki, przeszła niezwykłą transformację w momencie, gdy w 2022 roku w sieci pojawił się Chat GPT. Wzrost sprzedaży domen internetowych miał poszybować w górę czterokrotnie w ciągu ostatnich lat, co ogromnie zasiliło budżet rządu wyspy.

W szczytowym momencie, w ciągu jednego miesiąca Anguilla zarobiła trzy miliony dolarów na rejestracji domen, a liczba ta ma się podwoić w związku z ich zbliżającymi się odnowieniami. Do 2023 r. dokonano ponad 200 tysięcy rejestracji. Prognozy sugerują, że potencjalne przychody wyspy mogą osiągnąć 72 miliony do 2025 r., co spowoduje znaczny wzrost gospodarczy terytorium zamorskiego Wielkiej Brytanii.