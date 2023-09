Tydzień temu media obiegły informacje o tragedii do jakiej doszło w tym żłobku. Była to prywatna placówka prowadzona przez 36-letnią kobietę Grei Mendez. W ostatni piątek w żłobku zmarł jednoroczny chłopiec, a troje dzieci trafiło do szpitala. U wszystkich podejrzewano, że miały kontakt z opioidami, co później potwierdzono w badaniu próbek ich moczu.