Atak nożownika miał miejsce krótko po godzinie 14 w pobliżu szkoły w Souffelweyersheim w regionie Grand Est, w departamencie Dolny Ren we Francji ,

Poszkodowane to dwie dziewczynki w wieku 6 i 11 lat. Według telewizji BFM w wyniku odniesionych ran zostały przetransportowane do szpitala na oddział intensywnej terapii.

Francja. Atak nożownika w Alzacji

Jedna z matek, cytowana przez portal francebleu, określa incydent jako koszmar. - Dzwonią do mnie przyjaciele i rodzina, by zapytać, czy nic nie stało się naszemu dziecku. To straszne - powiedziała.