Gen. Skrzypczak o powstaniu na Białorusi. Rosyjskie media straszą

Oprac.: Wiktor Kazanecki Ukraina - Rosja

- Jeśli ukraińska kontrofensywa zakończy się powodzeniem, to uzbrojeni Białorusini, którzy stanowią część potencjału militarnego ukraińskiej armii, pójdą na Białoruś. Mam nadzieję, że to wywoła tam powstanie - stwierdził w Polsat News gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych RP. Jego zdaniem Polska powinna szykować się na ewentualny przewrót w Mińsku. Przewidywania wojskowego podchwyciły portale w Rosji i Ukrainie. Te pierwsze przekształciły je tak, aby zasugerować, że to nasz kraj chce obalenia reżimu Alaksandra Łukaszenki.

Zdjęcie Zrzut ekranu z państwowej telewizji rosyjskiej, w której cytowano gen. Skrzypczaka / Rossija 1 / materiał zewnętrzny