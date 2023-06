"Jestem zbyt zmęczona, by opisać tę farsę, jaką jest easyJet. Lot odwołany od 18:10... chorzy na wózkach inwalidzkich, osoby starsze, rodziny i dzieci" - napisała przy zdjęciu pokazującym zmęczone osoby na lotnisku.

Niektórzy pasażerowie narzekali na całkowity brak organizacji i informacji ze strony pracowników. Poinformowali o prawie "zerowych odszkodowaniach" i braku "empatii ze strony personelu". Nie wierzyli także w informacje, że loty zostały odwołane przez pogodę, ponieważ, jak twierdzili tylko te linie wstrzymały swoje loty.

Sytuacja poza kontrolą

Rzecznik easyJet przekazał, że wszystkie loty zostały zawieszone przez burze w rejonie Gatwick. Linia stwierdziła, że zakłócenia są "poza kontrolą i jest to nadzwyczajna okoliczność" - podał "Daily Mail".

Temperatura w Wielkiej Brytanii ma być coraz wyższa. Oznacza to, że burze mogą występować częściej, a zaistniała sytuacja może nie należeć do jednorazowych. Wysokie temperatury i wilgotne powietrze mogą się przyczynić do zakłóceń odczytów niezbędnych do startu samolotów.

Dodatkowo Gatwick Express, który obsługuje pociągi łączące lotnisko z centrum Londynu zawiesił przejazdy w poniedziałek. Podobno decyzja była spowodowana "pilną naprawą torów". Pasażerom zalecono podróż innym przewoźnikiem, dużo wolniejszym, bo zatrzymującym się na pośrednich stacjach.