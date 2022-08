Odkrycia gniazda lisa polarnego dokonali w lipcu obserwatorzy z Metsähallitus, czyli Fińskiej Służby Leśnej. Komunikat w tej sprawie przekazano jednak dopiero teraz, nie podając przy tym ich lokalizacji.

Finlandia. Lisy polarne wróciły po 26 latach

W mediach społecznościowych służby pochwaliły się sukcesem. "Szczęśliwa wiadomość! Tego lata w Finlandii urodziły się trzy skrajnie zagrożone młode lisy" - przekazali pracownicy na Twitterze.

Jak podkreśla fiński dziennik "Helsingin Sanomat", który cytuje pracowników służb, "zwierzęta te potrzebują spokoju"

"Starszy inspektor Tuomo Ollila, który współpracuje ze służbami w celu badania i pomocy lisom zaznacza, że zwierzęta czują się swobodnie" - informuje fiński dziennik.

"Małe lisy polarne weszły na kopiec i zaczęły się bawić. Matka była tam po to, aby upewnić się, czy są młode bezpieczne" - wyjaśnia Ollila. Dodaje też, że to pierwsza taka obserwacja w kraju od 1996 roku.



Z relacji wynika, że funkcjonariusze pozostawali w odległości około 300 metrów, aby zminimalizować zakłócenia. "To jest coś, nad czym pracowano przez dziesiątki lat. Kiedy dostałem tę wiadomość, moja poranna kawa smakowała lepiej" - tłumaczy Ollila.

Jak dodaje, oprócz gniazda z młodymi, znaleziono jeszcze miejsce, gdzie widziano parę samic, ale bez młodych młodych.

Ollila uważa, że to lato dla lisów polarnych ma duży wpływ na przyszłą ilość kolonii. "Daje to nadzieję takim jak my, że wysiłki na rzecz ochrony przyrody mają znaczenie" - podsumował inspektor.

Lisy polarne w Finlandii. Spadek populacji z winy człowieka

W XIX wieku w Finlandii żyło ponad tysiąc lisów polarnych. Dziś liczba dorosłych osobników wynosi od 10 do 15. Do redukcji gatunku przyczynił się człowiek, gdyż skóry tych zwierząt stały się bardzo pożądanym towarem. Nie pomogły także zmiany klimatyczne, które utrudniły lisom polowania na zasiedlanych terenach.



W Finlandii działania ochronne są finansowane nie tylko przez rząd, ale także przez organizację ekologiczną WWF i Unię Europejską.

Lis polarny to drapieżnik z rodziny psowatych. Osiąga rozmiar do połowy wielkości lisa pospolitego.

Zwierzęta te gniazdują w kopcach lęgowych, które mogą być używane przez samice przez setki lat. Mają dwa ubarwienia sierści. Zimą lisy są białe, a latem brązowo-szare. Latem kopce są bardziej zielone niż inne tereny wokół, gdyż są użyźniane przez mieszkające tam zwierzęta.

Kopce są dowodem na to, że pierwotnie w północnej Finlandii gnieździło się mnóstwo lisów. W Finlandii znajduje się około stu takich kopców. Mają dużą liczbę tuneli i w najlepszym wypadku kilkadziesiąt otworów wyjściowych.