Kuriozalny zakaz w Rosji. Dotyczy migrantów

Zakazy w dwóch regionach Rosji. Ma być "bezpieczniej"

Podobny dekret wszedł w życie we wtorek w Kraju Kamczackim. Tamtejszy gubernator ograniczył się jednak do zakazu wykonywania pracy taksówkarza przez cudzoziemców, pracujących na podstawie "patentu", czyli dokumentu, zezwalającego na pracę, wydawanego cudzoziemcom z tych państw, z którymi obowiązuje Rosję ruch bezwizowy. Szef regionu Władimir Sołodow wyjaśnił tę decyzję faktem, że "często nielegalni migranci, którzy popełniają różne przestępstwa w regionie, są taksówkarzami". - Wierzę, że podjęte kroki i zaostrzenie polityki migracyjnej (...) sprawią, że rynek transportu pasażerskiego w taksówkach osobowych będzie bezpieczniejszy - przekazał Sołodow.

Nowe przepisy w Rosji. Media: Mają związek z marcowym atakiem w Krasnogorsku

W publikacji portalu Radia Swoboda nie sprecyzowano, o obywateli jakich państw chodzi; można się jedynie - z dużą dozą prawdopodobieństwa - domyślać, że nowe przepisy dotyczą migrantów zarobkowych z państw Azji Centralnej. To właśnie wychodźcy z tych krajów wjeżdżają do Rosji bez wizy, a co za tym idzie, potrzebują "patentu", by wykonywać pracę i to właśnie oni stanowią szacowaną nawet na dwa miliony osób rzeszę pracowników, którzy w Rosji wykonują najcięższe i najgorzej płatne zajęcia.