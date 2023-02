Krwawa wiadomość dla aktywistów. Wycięto ją na delfinie

Tysiące delfinów łapanych w sieci rybackie

Sea Shepherd France szacuje, że każdego roku ok. 10 tys. delfinów jest łapanych w sieci rybackie i zabijanych. Aktywiści zaapelowali do francuskiego rządu o wprowadzenie szeregu regulacji - ograniczenie połowów z użyciem niektórych sprzętów oraz zainstalowanie kamer na łodziach rybackich, by określić dokładną liczbę przyłowów delfinów.

"The Telegraph" przypomina, że choć francuscy rybacy muszą deklarować "przypadkowo" złapane delfiny, to według danych aktywistów dzieje się tak jedynie w przy 1,5 proc. wszystkich przypadków.

Za wskazanie sprawcy, który okaleczył delfina i wyrył na nim wiadomość, aktywiści oferują 10 tys. euro nagrody. "Ocean potrzebuje sprawiedliwości" - komentują aktywiści.