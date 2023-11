Colin Deveraux to hodowca bydła mieszkający w miejscowości Twin Hill Station na Terytoriach Północnych - niegościnnych i słabo zaludnionych terenach Australii . W tym tygodniu mężczyzna ma opuścić szpital, w którym spędził niemal miesiąc, lecząc się z ran zadanych mu przez krokodyla . Teraz opowiedział australijskim mediom, jak udało mu się przeżyć .

Człowiek pogryzł krokodyla

W rozmowie z australijskim serwisem ABC News ponad sześćdziesięcioletni mężczyzna wyjaśnił, że został zaatakowany w październiku, kiedy przymierzał się do prac przy ogrodzeniu nieopodal rzeki Finniss.

W pewnym momencie ugryzł go mierzący ponad trzy metry krokodyl słonowodny - jedno z najgroźniejszych zwierząt na świecie. Gad złapał mężczyznę za prawą stopę:

To było potężne ugryzienie i [krokodyl] rzucał mną jak szmacianą lalką, po czym wciągnął mnie pod wodę - opowiadał zaatakowany.

Australijczyk początkowo próbował kopać krokodyla po żebrach lewą nogą. To jednak nie przyniosło efektu. Przypadkowo udało mu się jednak ugryźć zwierzę w powiekę , co ostatecznie poskutkowało:

Przypadkowo złapałem zębami jego powiekę. Była gruba, niczym płat skóry, ale szarpnąłem do tyłu i wtedy mnie puścił - opisuje Deveraux.

Następnie mężczyźnie udało się wydostać z wody i pobiegł do swojego samochodu. Zwierzę początkowo nie dawało jednak za wygraną: według Deveraux krokodyl gonił go jeszcze przez około cztery metry , po czym ostatecznie zawrócił.

Dramatyczna walka o uratowanie nogi

Ranny hodowca owinął ranną nogę ręcznikiem, który wzmocnił liną, by zatrzymać krwawienie. Następnie jego brat zawiózł go do odległego o 130 km szpitala Royal Darwin.