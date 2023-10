Krokodyle na straży cyny

Masowe, wieloletnie wydobywanie cyny doprowadziło do wycięcia ogromnych połaci lasu, a powierzchnia wyspy usiana jest tysiącami kraterów i dołów - pozostałości wydobycia metalu. W wielu z tych zalanych kraterach - opuszczonych oraz wciąż eksploatowanych - żyją krokodyle słonowodne . Szukają tam schronienia, ponieważ ich siedliska są niszczone przez człowieka . Z tego powodu w tym rejonie często dochodzi do kontaktu tych niebezpiecznych zwierząt z ludźmi.

Na całym świecie żyje około 20-30 tys. krokodyli tego gatunku, a Indonezja to jeden z ich najważniejszych habitatów . Nie wiadomo jednak, ile dokładnie zwierząt żyje w tym kraju. Chociaż w Indonezji krokodyle słonowodne są gatunkiem chronionym, to jeśli dochodzi do ataku na człowieka, często są zabijanie przez lokalnych mieszkańców.

Problem (nie)rozwiązany

Jak informuje BBC, według ekspertów ataki krokodyli na ludzi nie ustaną, dopóki habitaty zwierząt nie będą chronione. Specjaliści uważają, że prawdziwą przyczyną dużej ilości ataków na ludzi w tej okolicy jest nielegalne wydobywanie metalu . Ponieważ w poszukiwaniu cyny ludzie eksploatują coraz większą powierzchnię lądu i wybrzeża, to większa liczba krokodyli będzie zmuszana do opuszczenia swoich naturalnych terenów.

Z powodu masowego procederu nielegalnego wydobywania metalu rząd Indonezji postanowił działać. Przyjął w tym celu szczególną taktykę: aby przeciwdziałać nielegalnemu wydobyciu cyny, postanowił je... zalegalizować. Górnicy mogą otrzymać zezwolenie na pracę w nielegalnych kopalniach , ale w zamian za to odpowiadają za przywrócenie środowiska do pierwotnego stanu - tłumaczy w rozmowie z serwisem BBC Amir Syahbana, miejscowy urzędnik ds. energii i zasobów mineralnych.

Teoretycznie oznacza to, że górnicy zobowiązani są do sadzenia drzew lub usuwania odpadów z terenów, na których działają. W praktyce jednak, z powodu słabego nadzoru, mało kto stosuje się do tych zasad. Oznacza to, że problem niszczenia siedlisk krokodyli w dużej mierze pozostaje nierozwiązany, a niebezpieczeństwo ataków na ludzi wciąż jest wysokie.