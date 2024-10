Siergiej Ławrow: Propozycja Joe Bidena jest zakorzeniona w złu

- (Propozycja Joe Bidena - red.) jest zakorzeniona w złu. Wezwanie do dyskusji na temat stabilności strategicznej i kontroli zbrojeń nuklearnych bez warunków wstępnych jest nieszczere. Co oznacza "bez warunków wstępnych"? Oznacza, że Amerykanie zachowują prawo do określania nas jako wroga w swoich dokumentach doktrynalnych i do oficjalnego deklarowania, że ich celem jest doprowadzenie do strategicznej porażki Rosji na polu bitwy - mówił Ławrow.