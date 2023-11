Grecja nie zgodziła się na proponowane rozwiązanie i we wtorek oskarżyła Wielką Brytanię o "brak szacunku". " Nie tylko wobec premiera, ale także kraju, który reprezentuje " - przekazał rzecznik greckiego rządu Pavlos Marinakis cytowany przez Cyprus Mail.

Grecki premier "zirytowany" zachowaniem Rishi Suanaka

Do sprawy odniósł się także sam grecki premier. "Wyrażam swoją irytację faktem, że brytyjski premier odwołał nasze zaplanowane spotkanie na kilka godzin przed jego planowanym terminem" - zacytował go The Guardian.