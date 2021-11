Grecki premier zażądał od Wielkiej Brytanii zwrotu fryzu z Partenonu

Premier Grecji Kyriakos Mitsortakis powiedział w miniony piątek, że rzeźby z Partenonu, które są obecnie prezentowane w Muzeum Brytyjskim powinny wrócić do Aten.

Grecja chce zwrotu bezcennego zabytku UNESCO

Grecki polityk wezwał Wielką Brytanię do rozmów w tej sprawie. - Wielka Brytania powinna w dobrej wierze podjąć dialog z Grecją - powiedział Mitsotakis, przemawiając w Paryżu podczas wydarzenia poświęconego 75. rocznicy powstania UNESCO, agendy ONZ zajmującej się ochroną dziedzictwa. Przypomniał przy tym, że organizacja wykonała "znaczący krok", gdy we wrześniu uznała sprawę zwrotu zabytków z Partenonu za spór międzyrządowy.



- Dlatego obowiązek oddania rzeźb z Partenonu leży teraz w kompetencjach rządu Wielkiej Brytanii - stwierdził w piątek w Paryżu Mitsotakis, który dodał, że jest "konieczne, aby marmury Partenonu z Londynu połączyć z pozostałymi rzeźbami w Atenach".



- Chcemy współpracować z rządem Wielkiej Brytanii i British Museum i wypracować rozwiązanie, by rzeźby z Partenonu można było zobaczyć w całości w Atenach. W ten sposób można będzie lepiej docenić ich wartość - mówił grecki premier podczas uroczystości w Paryżu.

Mitsotakis mówił z Johnsonem o fryzie z Partenonu

W marcu angielski premier Boris Johnson powiedział, że to Wielka Brytania jest prawowitym właścicielem rzeźb z greckiej świątyni. Szef rządu Zjednoczonego Królestwa już wtedy stanowczo odrzucił żądania Grecji w sprawie zwrotu dzieł sztuki, które powstały 2500 lat temu.



We wtorek kancelaria greckiego szefa rządu poinformowała, że spotkał się on z Borisem Johnsonem w Londynie. Kancelaria poinformowała, że Kyriakos Mitsotakis powtórzył podczas rozmowy prośbę Grecji o zwrot rzeźb z Partenonu i zauważył przy tym, że "nadszedł czas, by spełnić słuszną prośbę Greków".

Zdaniem greckiego polityka powinny być one wykorzystane do odrestaurowania całości zabytku stojącego w Muzeum Akropolu.



Boris Johnson stwierdził jednak podczas spotkania ze swoim greckim odpowiednikiem na Downing Street, że kwestia zwrotu zabytków z Partenonu należy wyłącznie do Muzeum Brytyjskiego, a nie do jego gabinetu - podała agencja Reutera.

Zabytek zagrabiony przez brytyjskiego lorda

Grecja wzywa Wielką Brytanię do oddania zabytków z Aten od momentu, gdy w 1832 roku odzyskała niepodległość - przypomina agencja Reutera. Rzeźby zostały zabrane z Partenonu na początku XIX wieku przez brytyjskiego dyplomatę Thomasa Bruce'a, 7. lorda Elgin, i 11. hrabiego Kincardine w czasie, gdy kraj był pod panowaniem osmańskim. W 1810 roku lord Elgin sprzedał je Koronie Brytyjskiej.



British Museum w Londynie wielokrotnie odmawiało zwrotu marmurowych rzeźb znanych jako "marmury Elgina". Grecja żąda oddania około połowy 160-metrowej długości fryzu, który zdobił świątynię z V wieku przed naszą erą. Jednak Muzeum Brytyjskie utrzymuje, że Wielka Brytania nabyła marmury na mocy legalnej umowy z Imperium Osmańskim.



W miniony piątek Paryż składał hołd UNESCO z okazji 75. rocznicy powstania organizacji. Od 1946 roku siedzibą UNESCO - Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury - jest stolica Francji. Odbył się tam m.in. pokaz świetlny na wieży Eiflla, który był elementem większych obchodów. Wzięło w nich udział ponad 20 głów państw.

W ubiegłym tygodniu na stanowisko dyrektora generalnego została wybrana była francuska minister kultury Audrey Azoulay po raz drugi na czteroletnią kadencję.



Partenon to stojąca na akropolu ateńskim świątynia poświęcona bogini Atenie Partenos (Atenie Dziewicy), wzniesiona pod nadzorem antycznego architekta i rzeźbiarza Fidiasza. Od 1987 roku akropol w Atenach wraz ze stojącym na nim Partenonem jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.