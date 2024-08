Do katastrofy śmigłowca doszło w środę po południu na terenie bazy wojskowej Fort Novosel w Alabamie w USA . Śmigłowiec AH-64 Apache rozbił się podczas rutynowego szkolenia lotniczego.

USA. Katastrofa śmigłowca w bazie wojskowej. Instruktor nie przeżył

Baza w wydanym oświadczeniu poinformowała, że w katastrofie zginęła jedna osoba - instruktor. Za to młody, uczący się pilot z armii USA został ranny. Przetransportowano go samolotem do szpitala w celu przeprowadzenia dodatkowych badań.