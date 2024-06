W czwartym co do wielkości największym mieście Bawarii - Ratyzbonie - w nocy z wtorku na środę ewakuowano kilka domów leżących nad Dunajem , ponieważ - jak podkreśliła burmistrz Gertrud Maltz-Schwarzfischer - gleba stała się tam "mokra i gąbczasta jak galareta", zagrażając konstrukcji budynków. Władze ogłosiły stan klęski żywiołowej.

Niemcy. Powódź stulecia na południu kraju. Liczba ofiar wzrosła do pięciu

Burmistrz Pasawy Jürgen Dupper podkreślił, że w mieście dotychczas nie ma ofiar, jednak w innych częściach kraju doszło do kilku tragedii.

Śmiertelne powodzie pochłonęły już życie pięciu osób - ostatnia z nich to 57-latka z gminy Markt Rettenbach, która została uwięziona w swoim aucie, gdy to zsunęło się do wody. Jak twierdzi policja, kobieta - mimo zakazu - wjechała na zamkniętą po zalaniu, odgrodzoną drogę.