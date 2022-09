O godzinie 11:00 czasu polskiego Rada Akcesyjna zbierze się w Pałacu św. Jakuba w Londynie, aby formalnie proklamować Karola III królem.

W samo południe, po posiedzeniu Rady Akcesyjnej, z balkonu w Pałacu św. Jakuba odczytana zostanie proklamacja ogłaszająca Karola III nowym królem. W związku z tym na 26 godzin podniesione zostaną wszystkie flagi, które po śmierci Elżbiety II zostały opuszczone do połowy masztów.

Śmierć Elżbiety II. Karol III zostanie nowym królem

Godzinę później ten sam akt zostanie odczytany w Royal Exchange, dawnym budynku giełdy w londyńskiej dzielnicy City.

O godzinie 14:00 wznowione zostaną posiedzenia Izby Gmin i Izby Lordów, podczas których ich członkowie będą składać hołd i wspominać zmarłą królową. Obie izby parlamentu zakończą posiedzenia o 23:00. Po południu król Karol III ma przyjąć na audiencji premier Liz Truss i cały jej rząd, lecz dokładna godzina nie została podana. Możliwe jest także potwierdzenie przez Pałac Buckingham daty pogrzebu Elżbiety II, który prawdopodobnie odbędzie się w poniedziałek 19 września.

Kiedy nastąpi koronacja Karola III?

Karol został królem automatycznie w chwili śmierci Elżbiety II, natomiast formalnie zostanie to ogłoszone właśnie dziś. Na razie nie ma natomiast żadnych spekulacji co do dnia, w którym mogłaby się odbyć jego koronacja. Nie powinno odbyć się to jednak w najbliższym czasie.

Długi okres pomiędzy objęciem tronu a koronacją nie byłby żadnym ewenementem - Elżbieta II objęła tron w lutym 1952 roku, a koronowana została dopiero w czerwcu następnego roku.