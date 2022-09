Nowy król Wielkiej Brytanii Karol III i jego żona Camilla opuścili w piątek przed południem zamek Balmoral w Szkocji, gdzie dzień wcześniej zmarła królowa Elżbieta II i udali się na lotnisko w Aberdeen, skąd polecieli do Londynu. Monarcha spotkał się tam z premier Liz Truss, a następnie wygłosił pierwsze w nowej roli orędzie do narodu.

- Przez całe życie Jej Królewska Mość, Królowa, moja wspaniała matka była inspiracją oraz przykładem dla mnie i całej rodziny. Czujemy teraz największy dług, jaki rodzina może mieć wobec matki. Za miłość, kierowanie, zrozumienie, uczucie i przykład. Życie królowej Elżbiety było życiem dobrze przeżytym. Obietnicą, która została dotrzymana. Tę obietnicę służby przez całe życie ponawiam dzisiaj dla wszystkich. Jest ona żegnana z wielkim smutkiem w sercu. To wszystko odczuwamy dzisiaj - powiedział.

Jak dodał, obok swojego osobistego głębokiego smutku i uczucia całej rodziny, cała rodzina królewska czuje "głębokie poczucie wdzięczności" za ponad 70 lat, gdy Elżbieta II służyła narodom "tak wielu miejsc".

Król mówił, że jego matka "poświęciła się dla obowiązku". - Jak każdy członek mojej rodziny może zaświadczyć, łączyła te cechy z ciepłem, humorem i nieomylną zdolnością, by zawsze widzieć w ludziach to, co najlepsze - powiedział.

Karol III: Monarcha musi mieć bliskie relacje z Kościołem

Karol III podkreślił, że wartości Elżbiety II "muszą pozostać stałe i takie zostaną". - Obowiązki monarchy muszą zostać, także jego szczególne relacje wobec Kościoła anglikańskiego. W tej wierze i wartościach, w których inspirowała, byłem wychowany - zobowiązał się.

- Uroczyście zobowiązuję się przez całą resztę mojego życia, jakie da mi Bóg, podtrzymywać konstytucję, która jest w sercu naszego narodu - obiecał. - Zobowiązuję się służyć wam z lojalnością, szacunkiem i miłością, tak jak czyniłem przez całe moje życie - dodał.

Swoje orędzie do narodu król Karol III zakończył przesłaniem do swojej zmarłej matki. - Moja kochana mamo, kiedy rozpoczniesz swoją ostatnią, wielką podróż, żeby dołączyć do mojego zmarłego taty, chcę powiedzieć: dziękuję za twoją miłość i poświęcenie dla naszej rodziny i dla rodziny narodów, którymi tak rzetelnie przez te wszystkie lata rządziłaś. Niech zastępy aniołów śpiewają tobie, gdy będziesz składana do grobu - zakończył.

Nowy król Wielkiej Brytanii

Karol został królem automatycznie w chwili śmierci Elżbiety II, natomiast formalnie zostanie to ogłoszone w sobotę przed południem przez Radę Akcesyjną. Na razie nie ma natomiast żadnych spekulacji co do dnia, w którym mogłaby się odbyć jego koronacja. Nie powinno odbyć się to jednak w najbliższym czasie.

Długi okres pomiędzy objęciem tronu a koronacją nie byłby żadnym ewenementem - Elżbieta II objęła tron w lutym 1952 roku, a koronowana została dopiero w czerwcu następnego roku.

Wcześniej w piątek - jako pierwszy z rodziny królewskiej , zamek Balmoral opuścił książę Harry. Młodszy syn Karola przybył tam również jako ostatni.