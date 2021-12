Kanada zakazała terapii konwersyjnej na osobach LGBTQ+

W piątek kanadyjski parlament przyjął ustawę zakazującą terapii konwersyjnych, czyli zabiegów, reklamujących się tym, że są w stanie zmienić orientację lub tożsamość seksualną danej osoby. W środę ustawa otrzymała Królewską Zgodę, co oznacza, że jest teraz obowiązującym prawem.



Projekt ustawy czyni "dostarczanie, promowanie lub reklamowanie terapii konwersyjnej" przestępstwem kryminalnym. Przestępstwem będzie również czerpanie zysków z prowadzenia terapii konwersyjnej. Ponadto, ustawa określa, że opiekun bądź rodzic nie może wywieźć dziecka za granicę z zamiarem poddania go terapii konwersyjnej poza Kanadą.





Premier Kanady: terapia konwersyjna to nikczemna i poniżająca praktyka

"To już oficjalne: ustawa zakazująca nikczemnej i poniżającej praktyki terapii konwersyjnej otrzymała Królewską Zgodę - co oznacza, że jest teraz prawem. Kanadyjczycy LGBTQ2, zawsze będziemy stać w obronie was i waszych praw" - napisał na Twitterze premier Kanady Justin Trudeau.



"LGBTQ2" to akronim używany przez kanadyjski rząd. "2" odnosi się do Two-Spirit, czyli "kulturowo specyficznej tożsamości używanej przez niektórych rdzennych mieszkańców, aby wskazać osobę, której tożsamość płciowa, tożsamość duchowa i/lub orientacja seksualna obejmuje zarówno męskie, jak i żeńskie duchy" - podaje rządowy słownik terminologii.



W 2016 roku zakaz terapii konwersyjnej wprowadziła katolicka Malta. W 2020 r. parlament Niemiec zatwierdził zakaz terapii konwersyjnej dla nieletnich, a także dla dorosłych, którzy zostali zmuszeni, zastraszeni lub oszukani, aby poddać się kontrowersyjnej terapii. W USA 20 stanów i ponad 100 gmin zakazało tej praktyki. Terapie konwersyjne są zakazane również w Ekwadorze i Brazylii.



Poddanie osoby terapii konwersyjnej, za jej zgodą bądź nie, jest przestępstwem. Terapie te opierają się na założeniu, że orientację seksualną można zmienić lub "wyleczyć". Polega ona na tym, że "pacjent" poddawany jest "negatywnemu, bolesnemu lub w inny sposób niepokojącemu odczuciu" - w tym wstrząsom elektrycznym - w celu wywołania negatywnego skojarzenia z seksualnością.



W 2016 roku Parlament Europejski przyjął raport, w którym m.in. zaleca się państwom Unii Europejskiej zaniechanie stosowania terapii konwersyjnej.



Niedawny raport ONZ wykazał, że praktyki terapii konwersyjnej są stosowane w co najmniej 68 krajach. Chociaż nie brakuje głosów, że niektóre wersje praktyk konwersji są nadal obecne we wszystkich krajach, w tym w Polsce.