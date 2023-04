Kontener towarowy ze złotem i innymi przedmiotami o wartości ponad 20 milionów dolarów kanadyjskich (14,8 miliona dolarów) został skradziony z lotniska Pearson International w Toronto na początku tego tygodnia - poinformowały w czwartek władze, które cytuje agencja AP.

Inspektor Stephen Duivesteyn powiedział, że kontener o "dużej wartości" został skradziony w poniedziałek wieczorem z obiektu na terenie lotniska po rozładowaniu z samolotu.

- Zgodnie z normalną procedurą, samolot został rozładowany, a ładunek został przetransportowany z samolotu do obiektu ładunkowego strefy oczekiwania - powiedział Duivesteyn. - Po przylocie ten wysokiej wartości ładunek został usunięty nielegalnymi środkami z magazynu - dodał.

Nie dokonano żadnych aresztowań, a policja nie ujawniła żadnych informacji o podejrzanych.

Kradzież z lotniska w Toronto. Kontener zniknął z magazynu

Funkcjonariusze nie poinformowali także, skąd przyleciał samolot z cennym ładunkiem ani jakie linie lotnicze odpowiadały za wysłanie ładunku.

- To zdarza się bardzo rzadko - powiedział Duivesteyn. Dodał, że jest za wcześnie, by stwierdzić, czy kradzież została przeprowadzona profesjonalnie. Policja nie informuje czy wie, gdzie może być złoto i czy podejrzewa, że nadal jest w kraju. - Naszym celem jest rozwiązanie tej sprawy - podkreślił.

Zarządca lotniska potwierdził, że wie o kradzieży. "Złodzieje uzyskali dostęp do publicznej części magazynu, który jest wynajmowany stronie trzeciej poza naszą podstawową linią bezpieczeństwa" - poinformowano w oświadczeniu. "Nie wiązało się to z dostępem do samego Toronto Pearson i nie stanowiło zagrożenia dla pasażerów ani obsługi lotniska" - dodano.