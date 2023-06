Strażacy od wielu dni walczą z dramatycznymi pożarami lasów, które pustoszą wschodnie tereny Kanady. Szalejący od kilku tygodni żywioł pochłonął już miliony hektarów lasu i zmusił do ucieczki ponad sto tysięcy mieszkańców.

W samym regionie Nowej Szkocji swoje domy musiało opuścić dziesiątki tysięcy ludzi. Jedna z uciekających przed pożarem rodzin swoją dramatyczną odyseję uwieczniła kamerą.

Tak wygląda ucieczka z płonącego lasu

Swoją ucieczkę samochodem kanadyjska rodzina sfilmowała za pomocą wideorejestratora. Nagranie pochodzi z okolic Hammonds Plains w Nowej Szkocji. Widać na nim płonące po obu stronach drzewa. W pewnym momencie płomienie i dym sprawiają, że widoczność spada praktycznie do zera.

O mało nie doszło też do zderzenia z pojazdem poruszającym się z przodu, który gwałtownie zahamował. Uderzenia udało się uniknąć w ostatniej chwili. Na szczęście niedługo później obu samochodom udało się bezpiecznie opuścić strefę zagrożenia. Poniżej możesz zobaczyć to dramatyczne nagranie:

Pożary pustoszą Kanadę

W ubiegłym tygodniu wytworzony w wyniku gigantycznych pożarów toksyczny dym zasnuł północno-wschodnie tereny sąsiednich Stanów Zjednoczonych, potężnie zanieczyszczając powietrze między innymi w Nowym Jorku i Detroit. Na szczęście nadejście w piątek deszczów i ochłodzenia pomogło w walce z pożarami. Jednak zmagania z żywiołem wciąż trwają.

W tym roku wschód Kanady dotknęła susza, po tym jak śnieg stopniał wcześniej a opadów deszczu było mniej niż zwykle, co doprowadziło do powstania wyjątkowo suchej ściółki. Przez to do wywołania pożaru wystarczy niewielki impuls w postaci pioruna lub ludzkiej nieostrożności.

Zdjęcie Kanada, płonący las w Kolumbii Brytyjskiej / James MacDonald/Bloomberg / Getty Images

2023 rok jest drugim najgorszym pod względem liczby pożarów lasów w historii Kanady. Jeszcze w piątek notowano 421 pożarów (w środę było ich 441). W akcji gaśniczej uczestniczą setki strażaków nie tylko z Kanady, ale też strażaków-ochotników z całego świata. Niepokojącym jest fakt, że najcieplejsze, letnie miesiące dopiero nadejdą. Wtedy sytuacja może być jeszcze gorsza.