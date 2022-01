Jak podaje polskie MSZ, dzisiejsze spotkanie miało na celu przygotowanie do rozmów z Rosją w ramach amerykańsko-rosyjskich rozmów o stabilności strategicznej, Rady NATO-Rosja i na forum OBWE. Posiedzenie Rady NATO-Rosja odbędzie się 12 stycznia.

Ministrowie zgodzili się, że wobec zagrożenia dla pokoju w Europie konieczne jest utrzymanie jedności i solidarnej postawy całego Sojuszu. Zdecydowana i spójna reakcja państw NATO i UE będzie właściwą odpowiedzią na żądania wysuwane przez Rosję wobec Europy i Stanów Zjednoczonych - informuje dalej resort.



Jens Stoltenberg: Rosja nie może narzucać ograniczeń NATO

W trakcie wideokonferencji Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że Rosja nie może narzucać ograniczeń NATO, ani określać państw "drugiej kategorii" na peryferiach, których nie można bronić.

Misja USA przy NATO poinformowała, że ministrowie biorący udział w spotkaniu w formacie wideokonferencji potwierdzili jedność Sojuszu wobec zagrożenia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

NATO jest gotowe do rozmowy z Rosją o bezpieczeństwie, ale nie ustąpi w kwestii swych zasad i wartości - poinformował na Twitterze szef dyplomacji Łotwy Edgars Rinkevics.

Sekretarz Generalny NATO o działaniach Rosji i ryzyku nowego konfliktu

Jens Stoltenberg powiedział także podczas spotkania szefów dyplomacji państw Sojuszu, "nadal trwa umacnianie pozycji militarnej Rosji wokół Ukrainy i towarzyszy temu narracja Moskwy grożąca (konsekwencjami) jeśli jej wymagania nie zostaną spełnione". - Otóż są one nie do zaakceptowania i ryzyko nowego konfliktu jest realne - podkreślił szef NATO.

Stoltenberg dodał, że Sojusz jest gotowy na rozmowy z Rosją w sprawie kontroli zbrojeń konwencjonalnych i nuklearnych, ale musi to być postępowanie obustronne.

Obustronna kontrola zbrojeń "to coś innego, niż narzucanie jednostronnych restrykcji (przez Rosję), nie możemy znaleźć się w sytuacji, w której mamy członków NATO 'drugiej kategorii', a NATO jako sojusz nie ma pozwolenia na to, by ich bronić". - USA konsultują się z Europą, prowadząc rozmowy z Rosją - poinformował.