Dalej prawnik tłumaczył, że Matecki "jechał do prokuratury i de facto jego zatrzymanie doprowadziło do tego, że dotarł do niej później". - Miał tam być o godzinie 9, a na skutek zatrzymania dotarł tam na godzinę 13, co jasno pokazuje, że było to zupełnie bez sensu - podkreślił.