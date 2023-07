Jedyne takie miejsce na świecie. Mężczyznom wstęp wzbroniony

Miejsce dla kobiet, stworzone przez kobiety - to właśnie Umoja, wioska w hrabstwie Samburu na północy Kenii. Wygląda bardzo podobnie do innych osad plemiennych w Afryce. Różnica jest kluczowa: nie mogą mieszkać w niej mężczyźni. Wioska jest oazą dla kobiet, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć lub uciekły przed zaaranżowanymi małżeństwami. Umoja to ich bezpieczna przestrzeń, w której każda mieszkanka jest równa i każde dziecko otrzymuje edukację.

Zdjęcie Kobiety z wioski Umoja / Siegfried Modola / Focus / Agencja FORUM