Jedna z największych atrakcji świata wkrótce niedostępna dla turystów

Piramida Cheopsa powstała 2560 lat p.n.e., a jej budowa miała trwać aż 20 lat. Zaliczana jest do siedmiu cudów świata. Charakterystyczny obiekt był przeznaczony na grobowiec dla faraona Cheopsa. Budowla wraz z piramidą Chefrena i piramidą Mykerinosa stanowią najokazalszy i najbardziej znany w świecie zespół piramid. Dodatkowo w ich pobliżu znajduje się kolejna perła wśród turystycznych zabytków - Wielki Sfinks.

Turyści, którzy w najbliższym czasie chcieliby zobaczyć jedną z największych atrakcji świata wśród starożytnych zabytków, muszą się spieszyć. Mają bowiem czas do końca maja. Potem - od czerwca - piramida przestanie być dostępna dla podróżnych. Taką decyzję podjęła Rada Starożytności w Egipcie. Dlaczego? Powód jest dość trywialny. Zabytek wymaga remontu.

Na razie jednak nie wiadomo, jak długo potrwa renowacja i kiedy znów turyści bez przeszkód będą mogli oglądać słynną piramidę. Jak przypomina "National Geographic", w czasie remontu przybywającym do Gizy turystom udostępnione zostaną wnętrza piramidy Mykerinos.

Piramida Cheopsa perłą egipskich zabytków

Piramida Cheopsa to budowla niezwykła pod wieloma względami. Boki podstawy piramidy zostały ustawione względem czterech stron świata z dużą dokładnością. Ściany precyzyjnie wzniesiono z wapiennych bloków, około 2,5 tony każdy.

Cała budowla zajmuje powierzchnię 5,2 hektara. Pierwotnie wzniesiono ją na wysokość 146 m. Aktualnie mierzy nieco mniej, bo 138 m.



Grecki historyk Herodot tak opisywał wznoszenie piramidy: "Cheops na postawienie piramidy potrzebował dwudziestu lat. (...) Pracowało tak bez przerwy do stu tysięcy ludzi. Budowano zaś piramidę w kształt schodów".

