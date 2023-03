Wielka Piramida, znajdująca się około 18 kilometrów od centrum Kairu, jest również znana jako Piramida Cheopsa ze względu na faraona o tym samym imieniu z IV dynastii, który panował w latach 2509-2483 p.n.e. i zlecił jej budowę. Ma wysokość 146 metrów i przez tysiące lat była najwyższą konstrukcją zbudowaną przez ludzkość.

Mimo wiarygodnych teorii sposób budowy Wielkiej Piramidy pozostaje przedmiotem sporów i fantastycznych hipotez, co rozbudza zainteresowanie każdym nowym odkryciem, jakie jej dotyczy.

Piramida Cheopsa to jeden z siedmiu cudów świata

Ta starożytna budowla - dzięki swojej wielkości i stabilnej konstrukcji - jest jedynym z siedmiu cudów świata starożytnego, zachowanym do czasów współczesnych. Do dziś robi ogromne wrażenie na odwiedzjących Gizę, a wielu turystów przybywa do Egiptu głównie po to, by "zobaczyć piramidy".

Turystyka jest bardzo ważną gałęzią egipskiej gospodarki, a w ostatnich latach sektor ten przeżywał kryzys. W związku z tym rząd Egiptu stara się zwracać uwagę świata na tak wyjątkowy zabytek jak Wielka Piramida.