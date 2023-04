Odkrycie opisuje "Daily Mail". Naukowcy ujawnili fragment tekstu biblijnego, który został napisany najprawdopodobniej 1500 lat temu.

Ukryty rozdział Biblii. Leżał w Bibliotece Watykańskiej

To rozdziały od 11 do 12 z Ewangelii św. Mateusza, zawierające więcej szczegółów niż dzisiejszy standardowy tekst Ewangelii.

Jak natrafiono na te fragmenty Pisma Świętego? Naukowcy zastosowali światło ultrafioletowe (UV) do rękopisu o starożytnych chrześcijańskich opowieściach i hymnach przechowywanych w Bibliotece Watykańskiej.

Rozdziały, które zostały znalezione, znajdowały się pod trzema warstwami rękopisu. Dlaczego? Jak czytamy w "Daily Mail", pergamin był ponownie użyty przez skrybę, co było wówczas powszechną praktyką.

Co znajduje się w odkrytych fragmentach Biblii?

"Tekst odkryty na ponownie wykorzystanym rękopisie zawiera tak zwane starosyryjskie tłumaczenia Ewangelii" - powiedział Palimpsest Grigory Kessel, który dokonał znaleziska. Naukowcy nie ujawnili jeszcze pełnego tłumaczenia napisanego w starożytnym języku syryjskim, ale podzielili się kilkoma szczegółami. W greckiej wersji Ewangelii św. Mateusza rozdział 12, werset pierwszy brzmi: "W tym czasie Jezus szedł przez łany w szabat, a jego uczniowie zgłodnieli i zaczęli zrywać kłosy i jeść.

W przekładzie syryjskim czytamy: " (...) zaczęli zrywać kłosy, pocierać je w dłoniach i zjadać".

Używanie światła UV stało się popularne wśród naukowców, którzy mają nadzieję, że dzięki niemu odkryją tajne dokumenty. A to ze wglądu na fakt, że pergamin trwale nasiąka atramentem, bez względu na to, jak często jest ponownie używany. UV pomaga go ujawnić.

Jak czytamy w "Daily Mail", to niesamowite odkrycie nastąpiło tuż po ogłoszeniu, że jeden z najstarszych zachowanych dotychczas manuskryptów biblijnych trafi na aukcję. Najstarsza kompletna Biblia hebrajska pochodząca z IX wieku może zostać sprzedana nawet za cenę 30-50 mln dolarów - oceniają eksperci.