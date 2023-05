Japonia: Przywódcy państw G7 uzgodnili rozszerzenie sankcji wobec Rosji

Oprac.: Paulina Eliza Godlewska Świat

Przywódcy państw G7 uzgodnili w piątek na szczycie w Hiroszimie rozszerzenie sankcji wobec Rosji, mają one objąć wszelkie urządzenia techniczne, które Rosjanie wykorzystują do celów wojskowych. "Obejmuje to eksport maszyn przemysłowych, narzędzi i innych zaawansowanych produktów, które Rosja wykorzystuje do odbudowy swojej machiny wojennej" - głosi wspólne oświadczenie. Wcześniej kolejny pakiet sankcji dla Rosji ogłosiła Wielka Brytania.

Zdjęcie Spotkanie przywódców G7 w Japonii. / PAP/EPA/JAPAN POOL / POOL / PAP