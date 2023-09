Wspólne wysiłki kilku instytutów i jednostek izraelskiej armii nad zbudowaniem czołgu trwały ponad pięć lat. Według ministerstwa obrony Barak ma namierzyć wroga, zanim ten będzie mógł go zaatakować. Specjalny przycisk umieszczony w panelu sterowania ma pozwalać załodze na zobaczenie całościowego obrazu otoczenia, co ma ułatwić nawigowanie pojazdu, szczególnie w warunkach walki miejskiej.

Izreal. Nowy czołg z okazji rocznicy wojny Jom Kippur

Nowoczesny system operacyjny ma dostosowywać dostępne opcje do rangi i potrzeb obsługujących go żołnierzy. Czołg wyposażony jest też w 21-calowe ekrany dotykowe, a załoga ma do dyspozycji hełmy z lornetkami, podobne do tych używanych przez pilotów myśliwców. Algorytmy sztucznej inteligencji superczołgu mają uczyć się w miarę rozwoju działań na polu bitwy. Uczenie maszynowe ma modyfikować system w taki sposób, by żołnierze nie musieli ciągle uczyć się obsługi nowych funkcji.