Izrael stał się popularnym kierunkiem wśród Rosjan uciekających przed wojną, ponieważ Rosjanie mogą podróżować do niego bez wiz, a jeśli mają żydowskich przodków, mogą ubiegać się o obywatelstwo. Według Agencji Żydowskiej, która zajmuje się imigracją Żydów do Izraela, ponad 43 000 imigrantów przybyło do Izraela z Rosji w 2022 roku.