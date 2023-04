Influencerka przyłapała chłopaka na zdradzie dzięki kamerom ochrony

Jedna z przyjaciółek influencerki Kayli Gardner, przeglądając nagrania z monitoringu dostępne kabinie statku wycieczkowego, przyłapała chłopaka Gardner na gorącym uczynku. "Sekretne spotkanie mężczyzny na górnym pokładzie przybrało szalony obrót, gdy jego dziewczyna odkryła zdradę dzięki kamerom ochrony" - poinformował "The New York Post".

Moment, w którym przyjaciółka influencerki zauważyła mężczyznę, jak i reakcja samej Gardner stały się hitem na TikToku. Kilka filmów z incydentu obejrzano prawie 25,5 mln razy.

W pierwszym wideo czteroczęściowej historii Gardner wyjaśniła, że jej partner powiedział, że zamierza "znaleźć trochę jedzenia", po czym opuścił kabinę.

Reklama

Zdradził influencerkę. Wpadł przez kamery ochrony. "Kim ona jest?"

W drugim filmie, zatytułowanym "Moja przyjaciółka przyłapała go na zdradzie dzięki kamerom na żywo ze statku", widzowie mogli zobaczyć reakcję Gardner na zachowanie jej chłopaka.

- Kim ona jest? - pyta Gardner swoją przyjaciółkę, gdy obie, mrużąc oczy przed ekranem, próbują rozpoznać osoby widziane przy basenie.

Kobiety zastanawiają się, czy mężczyzna - którego widzą - jest rzeczywiście chłopakiem influencerki. Nagle pojawia się inne ujęcie kamery - Gardner i jej przyjaciółka są już pewne.

- Przestań, to ta dziewczyna, o mój Boże, o mój Boże, to się nie dzieje - krzyczy na nagraniu kobieta. Następnie przyjaciółki widzą, jak mężczyzna kładzie rękę na ramieniu innej kobiety, czym doprowadza Gardner do paniki.

TikTok

Zdradził influencerkę na statku. Nakryła go jej koleżanka. "Daje jej swój numer"

W trzecim opublikowanym filmie widać, jak mężczyzna przyciąga nieznaną kobietę do siebie w taki sposób, że jej głowa spoczywa na jego ramieniu. Wówczas Gardner, która biegnie w kierunku drzwi kabiny, krzyczy: "Zaraz wrócę". Nagle zatrzymuje się, gdy je przyjaciółka mówi: "Daje jej swój numer".

"The New York Post" zaznacza, że nie jest jasne, co stało się z chłopakiem. W czwartym wideo zatytułowanym "Wycieczkowy zdrajca. Część czwarta" widać nagranie łodzi ratowniczej, badającej ocean obok statku wycieczkowego.

W komentarzu jeden z użytkowników zapytał: "Co się stało z oszustem? Mam nadzieję, że zrzuciłaś go z pokładu". Gardner odpowiedziała: "Użyj dedukcji, aby poskładać w całość to, co się stało. Nie próbuję obciążyć siebie, ale...".

Po serii filmów, na TikToku pojawiły się jeszcze dwa nagrania. Na jednym influencerka wyrzuca ubrania mężczyzny z mieszkania, a na drugim - dziękuje swoim obserwatorom i mówi, że "jest już singielką".

Nagrania z kamer udostępnione pasażerom

Nagrania z monitoringu są udostępniane pasażerom na większości statków wycieczkowych. Dzieje się tak z powodu wypadków, napadów czy kradzieży, ale i po to, by pasażerowi mogli zobaczyć, jak dużo osób w danym momencie znajduje się np. na basenie.

Jeden z organizatorów rejsów informuje, że na ich statkach znajduje się wiele kamer dla bezpieczeństwa gości, a niektóre z nich wykorzystują technologię rozpoznawania twarzy, aby sprawdzać, czy uprawnione osoby wchodzą na podkład.