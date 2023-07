Indie: Mieszkańcy pokochali japońską kuchnię

Oczywiście prym wiedzie sushi. Na jednej z popularnych aplikacji do zamawiania żywności najbardziej popularne są wersje: ze szparagami w tempurze, z krewetkami w tempurze oraz chrupiącym kurczakiem.

O popularności najlepiej świadczą liczby. Od stycznia 2019 roku sprzedaż sushi przez platformę Swiggy wzrosła o prawie 50 proc . Do japońskiego specjału zaczynają się przekonywać także mieszkańcy mniejszych ośrodków.

Boom na japońską kuchnię. Hindusi zakochali się w sushi

Inna sprawa to popularność w mediach społecznościowych . Nagranie Anushree Bhutada stało się hitem sieci. Kobieta zademonstrowała danie sushi "dal chawal" w oparciu o indyjską potrawę dal chawal, będącą połączeniem ryżu i soczewicy.

Eksperyment odniósł niesamowity sukces, notując blisko 1,5 mln wyświetleń. "Odtworzyłam jedzenie OG - dal i ryż - i zamieniłam je w sushi! Wiem, że to niekonwencjonalne, ale uwielbiałam to małe kreatywne wyzwanie" - napisała we wpisie na Instagramie.