Minister obrony narodowej Kanady Bill Blair potwierdził, że doszło do ataku typu distributed denial of service (DDoS), czyli bardzo dużej liczby wejść na stronę w tym samym czasie, blokującej serwery witryny Canadian Armed Forces (CAF).

Agencja The Canadian Press cytowała Blaira, który powiedział w czwartek, że "osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo działały bardzo sprawnie" , a sam atak był "niewielką uciążliwością" .

Cyberataki na kanadyjskie serwery. Stoją za tym hakerzy z Indii

Trwa dochodzenie w tej sprawie. CAF przekazały, że strona internetowa nie jest połączona z serwerami rządowymi , ministerstwem obrony, ani z wewnętrznymi sieciami wojskowymi - informowała The Canadian Press. Strona CAF była niedostępna w środę przez kilka godzin.

Zaostrzenie stosunków między Kanadą a Indiami

We wtorek lider pozostającej w nieformalnej koalicji z rządem Nowej Partii Demokratycznej Jagmeet Singh powiedział dziennikarzom, że po zapoznaniu się z informacjami wywiadu na temat zarzutów wobec Indii potwierdza to, co premier zaznaczył publicznie, że udział Indii w zabójstwie Nijjara jest jasny.