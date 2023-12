Morze Południowochińskie jest jednym z głównych szlaków handlowych we współczesnym świecie. Ze względu na jego znaczenie strategiczne Chiny roszczą sobie prawa do niemal całego akwenu. Aktywność Chin na tym obszarze prowadzi do napięć z państwami, które również posiadają roszczenia do części obszaru. W ostatnich miesiąc szczególnie gorąco jest w związku z tym na linii Pekin-Manila.