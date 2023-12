Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen , szef Rady Europejskiej Charles Michel i kierujący europejską dyplomacją Josep Borell dotarli do Pekinu w środę wieczorem. W czwartek podejmują ich tam prezydent Chin Xi Jinping i premier Li Qiang.

Europejsko-chińskie rozmowy dotyczą napiętych relacji między Państwem Środka a UE . Najważniejsze punkty sporne to n iekorzystna dla Europy nierównowaga w handlu i chińskie wsparcie dla Rosji .

Prawie 400 mld euro deficytu

Najważniejszym gospodarczym celem Unii jest ograniczenie ogromnego deficytu handlowego między nią a azjatyckim mocarstwem. W ubiegłym roku sięgnął on 390 mld euro. Już w maju szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell oskarżył Pekin o nieuczciwe praktyki handlowe. Jak podkreślił, europejskie firmy stale mierzą się w Chinach z przeszkodami i dyskryminacją podczas gdy chiński rząd dotuje swój własny eksport.

W niedawnym wywiadzie dla agencji AFP do tematu powróciła von der Leyen podkreślając, że Chińczycy sprzedają do Europy trzykrotnie więcej, niż od niej kupują. - Na każde trzy kontenery przysyłane z Chin do Europy, dwa z nich wracają puste - zaznaczyła europejska polityk dodając, że takiej dysproporcji nie można tolerować.