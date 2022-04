Horror 21-letniej Włoszki. Przez trzy lata więziła ją jej własna matka

Włoscy policjanci interweniowali w sobotę w jednym z domów w Aiello del Sabato, w prowincji Avellino, po tym, jak otrzymali zgłoszenie o przemocy domowej od - jak się później okazało - siostry ofiary.

47-letnia matka więziła i głodziła jedną z córek

W wyniku śledztwa okazało się, że przez około trzy lata 47-letnia matka więziła, głodziła i poniżała jedno z ośmiorga swoich dzieci - podaje ilmessaggero.it.

Wszystko zaczęło się trzy lata temu od rzekomej ucieczki córki, która po odnalezieniu po powrocie została uwięziona w jednym z ciemnych pomieszczeń domu. Była przykuwana łańcuchami do łóżka i balustrady od schodów, nie miała dostępu do toalety oraz pożywienia. Wieczorami przychodziła do niej matka, która karmiła ją na stojąco resztkami jedzenia oraz zabierała wiadro, które służyło dziewczynie za toaletę.

Zarzuty także dla ojca

47-letnia matka została aresztowana. Zarzuty usłyszał także ojciec, który nie reagował na przemoc wobec córki. Z relacji mediów wynika, że miał być - podobnie jak pozostali domownicy - zastraszany przez 47-latkę.

Reszta niepełnoletnich dzieci trafiła do domu dziecka.