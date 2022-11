Holandia: Złodziej ukrył się w sklepie z pościelą. Złapał go święty Mikołaj

Sinterklaas - holenderski święty Mikołaj, który spełnia dziecięce marzenia - w tym roku pomógł także policji w Almelo. Podczas przedświątecznego spotkania z dziećmi spostrzegł, że personel sklepu żelaznego ściga złodzieja. Włączył się do akcji i chwilę później schwytał 34-letniego uciekiniera. Aby przekazać go w ręce służb, unieruchomił go na łóżku i skuł kajdankami.

Zdjęcie Sinterklaas z pomocnikami; zdj. ilustracyjne / Utrecht Robin/ABACA / Abaca Press / Agencja FORUM