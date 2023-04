Holandia: W sklepach zatrudniają 13-latków. "Sposób na niedobór kadry"

Albert Heijn, czyli sieć supermarketów, rekrutuje w Holandii do pracy 13- i 14-latków. Dlaczego? To sposób na "obecne niedobory na rynku pracy". Lokalne media podają, że zatrudnianie nieletnich to norma również w innych sklepach w kraju.

Zdjęcie W sklepach w Holandii zatrudniani są 13-latkowie / 123RF/PICSEL