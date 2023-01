Do strzelaniny doszło na parkingu przed centrum handlowym Walburg w Zwijndrecht. Jak informuje policja, jej przebieg obserwowało wielu świadków.

Sprawca uciekł samochodem z miejsca zdarzenia. Trwa policyjna obława z udziałem helikopterów, a funkcjonariusze zablokowali okoliczne drogi.

Portal "Rjinmond" przedstawia relację jednego ze świadków, z której wynika, że przed strzałami pomiędzy kobietami a sprawcą miało dojść do kłótni. "Widziałem, że kobiety kłóciły się z mężczyzną i że szły do samochodu. Mężczyzna wziął pistolet z tłumikiem i strzelił do kobiety. Kiedy zobaczył, że ona jeszcze się porusza, strzelił ponownie" -opowiada świadek zdarzenia.

Holandia: Strzelanina przed centrum handlowym. Sprawca jest na wolności

W sieci pojawiły się nagrania udostępnione przez holenderską dziennikarkę Jelle Gunneweg, na których widać funkcjonariuszy, poszukujących dowodów.