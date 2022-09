Holandia: Statek dla azylantów wywołał protesty lokalnej ludności

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Mieszczący ponad 1000 osób statek wycieczkowy przypłynął do Holandii, by przyjąć uchodźców, którzy ubiegają się o azyl w tym kraju. Przybycie jednostki wywołało protesty lokalnych mieszkańców, którzy nie zgadzają się, by w ich mieście cumowała jednostka dla azylantów. Sprowadzenie wycieczkowca Silja Europa to skutek kryzysu przestrzennego w holenderskich punktach recepcyjnych, gdzie brakuje miejsc dla uchodźców.

Zdjęcie Statek Silja Europa w porcie miasta Velsen-Noord, 21 września 2022 roku / Olaf Kraak / ANP / AFP / AFP