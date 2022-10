W zeszłym roku Katar wydał więcej pieniędzy na darowizny dla brytyjskich parlamentarzystów, niż jakikolwiek inny kraj. W ciągu 12 miesięcy do października 2022 r. wartość prezentów dla członków parlamentu wyniosła 251 208 funtów. Chodzi między innymi o pobyty w luksusowych hotelach, loty klasą biznesową czy bilety na wyścigi konne.

Drugi co do wielkości darczyńca z zagranicy - Zjednoczone Emiraty Arabskie - ofiarowały ponad sześć razy mniejszą sumę 37 661 funtów. Wartość prezentów Kataru była większa niż suma wydana przez 15 innych krajów.

Reklama

Mistrzostwa świata w Katarze. Wyższe darowizny w ciągu ostatniego roku

Znacznie większe kwoty łatwo też zauważyć porównując ostatnie 12 miesięcy w kontekście poprzednich lat. Widać w ten sposób znaczne zwiększenie wysiłków spowodowane tegorocznymi mistrzostwami świata, które rozpoczynają się w listopadzie. I tak w ciągu ostatnich pięciu lat było to około 100 000 funtów, co stanowi kwotę ponad dwukrotnie mniejszą niż w ciągu ostatniego roku.

Niezależna organizacja Transparency International zwraca uwagę, że "niezwykle niepokojące" jest to, że parlamentarzyści przyjmują "tysiące funtów od zagranicznych rządów o wątpliwej historii w kwestii praw człowieka". Przekazano także, że może to "pozostawić otwarte drzwi dla nadmiernego wpływu". Nie ma jednak sygnałów złamania zasad wśród posłów. Rząd Kataru nie udzielił żadnych komentarzy w tej sprawie.

Jak poinformowano, w niektórych przypadkach posłowie, którzy otrzymali prezenty, wydawali się następnie wypowiadać w bardziej przychylny sposób na temat Kataru w debatach parlamentarnych lub odwracać uwagę od kwestii, które władze chciały bagatelizować.

Darowizny dla brytyjskich posłów na podróże all-inclusive do Kataru

Jednym z posłów jest Alun Cairns z Partii Konserwatywnej, który podczas debaty na temat przygotowań do mistrzostwa świata wygłosił przemówienie, chwaląc Katar i wspominając odpowiedź tego kraju na kryzys humanitarny w Afganistanie. Później także udostępnił na Twitterze film z debaty podpisując go cytatem Nelsona Mandeli: "Sport ma moc zmieniania świata". Jak wynika z danych, w 2022 roku miał on otrzymać darowizny o łącznej wartości 9 323 funtów od rządu Kataru na dwie podróże.

To jednak nie jedyny przypadek. "Guardian" wskazał także m.in. innego członka Partii Konserwatywnej Davida Mundella, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 7 473 funtów na podróż, która odbyła się w październiku zeszłego roku.

W sumie 34 posłów zadeklarowało 40 darowizn z Kataru w ciągu 12 miesięcy do października 2022 r. Podczas dwóch podróży, w październiku 2021 r. i lutym 2022 r., brytyjscy posłowie udali się do Kataru, aby omówić kwestie, "przygotowań do mistrzostw świata, reformy praw pracowniczych i stosunków dwustronnych", a także "humanitarnej i politycznej odpowiedzi Kataru na kryzys w Afganistanie".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kataru płaciło za wizyty all-inclusive, wydając zazwyczaj od 7 000 do 8 000 funtów na osobę na loty, hotele i posiłki podczas siedmiodniowej podróży.