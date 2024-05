Chwile grozy przeżyli pasażerowie samolotu amerykańskiej linii United Airlines , który miał wystartować z międzynarodowego lotniska Chicago O'Hare do Seattle . Airbus A320 przydzielony do poniedziałkowego rejsu UA2091 był gotowy do odlotu. Maszyna rozpoczęła cykl kołowania na pasie startowym i wkrótce miała wzbić się w powietrze, gdy nieoczekiwanie oczom pasażerów siedzącym z lewej strony pokładu ukazały się kłęby czarnego dymu wydobywające się spod skrzydła .

Chicago. Ewakuacja samolotu po zapaleniu się silnika

Operacje wykonywane na lotnisku w Chicago zostały wstrzymane na ok. 45 minut. Pasażerowie lotu UA2091 zostali przetransportowani do samolotu zastępczego, co - jak przekonywała linia - ograniczyło opóźnienie do koniecznego minimum.