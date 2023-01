Odkrycie ruchomej kieszeni z magmą pod wulkanem Kolumbo opisano w amerykańskim periodyku naukowym Geochemistry, Geophysics, Geosystems. Głównym autorem badania jest polski uczony Kajetan Chrapkowicz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i doktorant brytyjskiego Imperial College. Naukowcy zauważają w pracy, że kieszeń z magmą pod wulkanem rośnie w zastraszającym tempie.

Ostatni raz do erupcji wulkanu Kolumbo na Morzu Egejskim doszło w 1650 roku. Magma przedarła się wówczas na powierzchnię, powodując śmierć 70 osób. Badacze szacują, że komora z magmą pod wulkanem ma obecnie wielkość 1,4 kilometrów sześciennych. Niepokojąco zbliża się więc do rozmiaru, który doprowadził do poprzedniego wybuchu.

Morze Egejskie. Naukowcy natrafili pod wulkanem na komorę z magmą

Kieszeń z magmą została odkryta przy pomocy technologii inwersji spektralnej pełnego kształtu fali, pozwalającej na rejestrowanie ruchów na powierzchni ziemi i analizowanie prędkości fal sejsmicznych w pobliżu wulkanu. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że mniejsza prędkość fal oznacza, iż pod powierzchnią znajduje się komora z magmą.

- To technologia przypominająca badanie przy pomocy ultradźwięków. Wykorzystuje się fale dźwiękowe do zbudowania obrazu podziemnej struktury wulkanu - opisuje dr Michele Paulatto, wulkanolog na Imperial College w Londynie i współautor badania.

Badacze podkreślają, że trudno jest przewidzieć dokładnie moment erupcji Kolumbo. Zaapelowali jednak do odpowiednich jednostek o dokładne monitorowanie wulkanu. Zdaniem naukowców, ewentualny wybuch Kolumbo może przypominać erupcję wulkanu Hunga Tonga z grudnia 2021 roku, która doprowadziła do powstania tsunami o wysokości 20 metrów.

Wulkan Kolumbo. Eksplozja miałaby bardzo poważne konsekwencje

Geofizycy prognozują, że wybuch Kolumbo może mieć "bardzo poważne konsekwencje". Wulkan znajduje się zaledwie 490 metrów pod powierzchnią morza, w odległości ok. 8 km od malowniczej greckiej wyspy Santorini. Ewentualne konsekwencje mogą obejmować trzęsienie ziemi, tsunami czy opady popiołu.

- Potrzebujemy dokładniejszych danych na temat tego wulkanu. Systemy ciągłego monitorowania pomogłyby nam oszacować, kiedy nastąpi erupcja. Wiedzielibyśmy o niej na kilka dni wcześniej, co pozwoliłoby na czas ewakuować ludzi - zaznacza Kajetan Chrapkowski.