ERT podaje, że należący do greckich sił powietrznych skład amunicji został zamknięty, ewakuowano też jego personel. Rozgłośnia informuje również, że mieszkańcy okolicznych miejscowości wpadli w panikę, słychać też dalsze eksplozje.

W kolejnym komunikacie poinformowano o niesprecyzowanej liczbie rannych mieszkańców Nea Anchialos , którzy odnieśli obrażenia od rozpryskujących się szyb okiennych. Władze apelują do właścicieli okolicznych stacji benzynowych o ich natychmiastowe zamknięcie.

Pożar dotarł na przedmieścia Aten

"Pożary w Grecji dotarły w czwartek rano do miasta Kifisia położonego w aglomeracji Wielkich Aten, na jej północnym krańcu, do czego przyczyniły się silne podmuchy wiatru" - poinformowała agencja Associated Press.