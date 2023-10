Zmiany klimatu mogą uderzyć w smakoszy piwa. Zmieni się smak i cena

Jeśli rolnicy uprawiający chmiel nie przystosują swoich upraw do coraz cieplejszej i suchszej aury, do 2050 roku plony w regionach Europy spadną od czterech do 18 procent. Same rośliny także ucierpią, bo zawartość alfa kwasów w szyszkach chmielu spadnie o 20-30 procent.