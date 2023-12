Fryzjer wpadł z nielegalnym interesem. Zdradzili go łysi klienci

Dziennik "La Repubblica" poinformował, że karabinierzy nabrali podejrzeń w sprawie salonu fryzjerskiego , gdy podczas patroli w ruchliwej dzielnicy Genui - Foce zorientowali się, że łysi mężczyźni odwiedzają zakład regularnie . Jak zaznaczyła gazeta, choć zakrawa to na żart, mundurowi zauważyli, że byli oni "zbyt łysi na fryzjera ".

Łysi mężczyźni chodzili zbyt często do fryzjera

Karabinierzy w wyniku obserwacji wykryli, że 55-letni fryzjer zajmował się nie tylko strzyżeniem, ale także handlem zabronionymi substancjami. W swoim salonie, oprócz nożyczek i sprzętu do układania włosów, miał także wagi do narkotyków oraz opakowania do nich.