Francja: Tajemnicze ukłucia w klubach. Zatrzymano mężczyzn z Turcji

Oprac.: Aneta Wasilewska Świat

W związku z tajemniczymi ukłuciami, do których dochodziło w klubach nocnych i dyskotekach we Francji policja zatrzymała i osadziła w areszcie w Tulonie dwóch mężczyzn pochodzenia tureckiego. Jeden z zatrzymanych miał przy sobie strzykawki i narkotyki. Mężczyźni nie przyznali się do winy.

Zdjęcie Tajemnicze ukłucia w dyskotekach we Francji / Unsplash