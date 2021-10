Wielka Brytania: Kobiety alarmują o przypadkach wstrzykiwania im substancji odurzającej w klubach

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel zwróciła się w środę do sił policyjnych w całym kraju o pilne przedstawienie informacji na temat przypadków wstrzykiwania młodym kobietom w klubach nocnych nieznanej substancji odurzającej, po której traciły świadomość. Pierwsze pojedyncze zdarzenia tego typu miały miejsce pod koniec września w Nottingham w środkowej Anglii, ale we wtorek i w środę w mediach pojawiły się informacje, że kolejne młode kobiety zgłaszają, że w minionych dniach podczas wieczornych wyjść do klubów zostały znienacka ukłute igłą, po czym na kilka-kilkanaście godzin traciły świadomość.

Zdjęcie Sposób działanie zastrzyku przypomina tzw. tabletkę gwałtu, powoduje senność i utratę świadomości / 123RF/PICSEL